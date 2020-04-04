İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞINA İZİN VERİLENLERİ VALİ YERLİKAYA AÇIKLADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞINA İZİN VERİLENLERİ VALİ YERLİKAYA AÇIKLADI - Son Dakika

İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞINA İZİN VERİLENLERİ VALİ YERLİKAYA AÇIKLADI

6 saat önce

İstanbul DHA İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Seyahat İzin Belgesi" ile İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verileceklerin kimleri olduğunu Twitter hesabından paylaştı.

İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞINA İZİN VERİLENLERİ VALİ YERLİKAYA AÇIKLADI, System.String[]

DHA İSTANBUL -

İstanbul DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,  "Seyahat İzin Belgesi" ile İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verileceklerin kimleri olduğunu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre İstanbul'a giriş çıkışına izin verilenler şöyle sıralandı:

"-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,

-Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

-İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler)

-Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

-Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,

-Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler."


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Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:21 Kaynak: DHA

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