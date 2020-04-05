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İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi
23 dakika önce
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 266 bin 840 araç ile 528 bin 375 kişi kontrol edildi.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 266 bin 840 araç ile 528 bin 375 kişi kontrol edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 07:35
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