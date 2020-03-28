İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN-Buğra BENLİOĞLU KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında seyahatlerine izin verilen otobüsler ile özel araçlarıyla seyahat edecekler için kontroller yapıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkış ve girişler durduruldu. Polis ekipleri İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında denetime başladı. Tuzla TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ekipler bir otobüsü durdurdu. Ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra otobüsün yoluna devam etmesine izin verildi. Diğer denetim noktalarında da polis ekipleri denetim yaptı.

Görüntü Dökümü:

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(TUZLA TEM OTOYOLU)

-Ekiplerden görüntü

-Yola koyulan dubalar

-Bir otobüsün çevrilmesi

-Otobüsün kontrol edilmesi

-Denetim noktalarındaki ekiplerden görüntü