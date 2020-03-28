Son Dakika › Güncel › İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ - Son Dakika
İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ
6 saat önce
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında seyahatlerine izin verilen otobüsler ile özel araçlarıyla seyahat edecekler için kontroller yapıldı.
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında seyahatlerine izin verilen otobüsler ile özel araçlarıyla seyahat edecekler için kontroller yapıldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkış ve girişler durduruldu. Polis ekipleri İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında denetime başladı. Tuzla TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ekipler bir otobüsü durdurdu. Ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra otobüsün yoluna devam etmesine izin verildi. Diğer denetim noktalarında da polis ekipleri denetim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:51 Kaynak: DHA
Son Dakika İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti