İstanbul'a giriş çıkışlarda otobüs ve araçlara denetim - Son Dakika

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İstanbul'a giriş çıkışlarda otobüs ve araçlara denetim
6 saat önce
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN-Buğra BENLİOĞLU / KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında seyahatlerine izin verilen otobüsler ile özel araçlarıyla seyahat edecekler için kontroller yapıldı.
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN-Buğra BENLİOĞLU/ KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında seyahatlerine izin verilen otobüsler ile özel araçlarıyla seyahat edecekler için kontroller yapıldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkış ve girişler durduruldu. Polis ekipleri İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında denetime başladı. Tuzla TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ekipler bir otobüsü durdurdu. Ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra otobüsün yoluna devam etmesine izin verildi. Diğer denetim noktalarında da polis ekipleri denetim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:47 Kaynak: DHA
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