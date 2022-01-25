İstanbul'a gitmeye çalışan tır ve kamyonlar Ankara'daki tesislerde bekletiliyor - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle bu kente gitmek üzere yola çıkan kamyon ve tır sürücülerinin tesislerde konaklatıldığını bildirdi.

Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yaşanan hava şartlarından kaynaklanan sıkıntılar giderilinceye kadar İstanbul istikametine gidecek tır ve kamyonları otoyol ve D-100 kara yolu üzerindeki tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz. Sabır ve anlayışlarından dolayı şoför ve yolculara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.