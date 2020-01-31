İstanbul'a götürme vaadiyle kandırıp Gebze?de taksicilere teslim ettiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'a götürme vaadiyle kandırıp Gebze?de taksicilere teslim ettiler - Son Dakika

İstanbul'a götürme vaadiyle kandırıp Gebze?de taksicilere teslim ettiler

7 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, doğudaki sınır kentlerinden aldıkları kaçak göçmenleri, İstanbul'a getirmek vaadiyle kandırıp Gebze ve civarında anlaştıkları taksicilere teslim eden, taksicilerin de fahiş fiyatlarla İstanbul'a belirledikleri ücra bir adrese bıraktıkları tespit edilen kişilere...

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, doğudaki sınır kentlerinden aldıkları kaçak göçmenleri, İstanbul'a getirmek vaadiyle kandırıp Gebze ve civarında anlaştıkları taksicilere teslim eden, taksicilerin de fahiş fiyatlarla İstanbul'a belirledikleri ücra bir adrese bıraktıkları tespit edilen kişilere polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan, yasadışı göçmenlerin sevkini yaptığı belirlenen 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde yasadışı göçmenlerin sevkinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sınırda bulunan doğu illerinden gelen otobüsler ve ticari araçları inceleme altına alan polis, yasadışı göçmenleri İstanbul'a götürme vaadiyle kandırıp, Gebze'de daha önceden anlaştıkları taksicilere teslim eden ve taksicilerin de taksimetre açmadan fahiş fiyatlar karşılığında İstanbul'un ücra noktalarına bıraktığı belirlenen kişiler takip altına alındı.

POLİS BASKIN YAPTI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Diyarbakır ve Kocaeli'de bulunan adreslerine baskın düzenledi. Baskınlarda yasadışı göçmenlerin sevkini yaptıkları tespit edilen C.A., A. K., Y.Ö., K.Ç., Y.D., H. Ç., B.Z., Ş.G. isimli şüpheliler gözaltına alınarak Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan adliyeye götürülmek üzere araca bindirilen şüphelilerden biri kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, 'Beyler güzel bir poz alın da yakışıklı çıkalımö diyerek tepki gösterdi.


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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:02 Kaynak: DHA
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