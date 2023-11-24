 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağış uyarısı - Son Dakika

İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağış uyarısı

AKOM, İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı. Sıcaklıkların düşeceği ve karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği belirtildi.

İstanbul\'a hafta sonu soğuk ve yağış uyarısı
24.11.2023 - 11:32,
Abone Ol

AKOM İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağış uyarısı yaptı. Sıcaklıkların 4-8 derecelere kadar düşeceği belirtilirken şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği kaydedildi.

İBB AKOM verilerine göre İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek.

Rüzgarın Cumartesi günü fırtına (40-60km/s), Pazar günü ilk saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde eseceği belirtiliyor. Sonrasında 8-10 derecelik ani sıcaklık düşmesi ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

İstanbul, Fırtına, AKOM, kar, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağış uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
11:41 İsrail ateşkese sadık kalmadı! Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açıldı, çok sayıda yaralı var
11:36 Balya balya parayla video çeken Reşit Bozdağ ve Melis Buse Betkayan gözaltına alındı
11:18 1962 model Ferrari 51.7 milyon dolara satıldı
11:15 "Efsane Kasım" indirimi için AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
11:10 Güzelliği yaptığı işin önüne geçti! Temizlik görevlisi olduğuna kimse inanmıyor
11:09 Milyonlarca dolarını kaptırdıktan sonra "Karıma ne diyeeğim?" diyen Arda Turan'ın eşi sessizliğini bozdu
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali dedeye doğal gaz sözünü tuttu
10:49 İsrail ateşkesinin başlamasıyla uçakları kaldırdı! Gazze'ye binlerce tehdit bildirisi attılar
10:43 Dolar/TL 28,8740 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Altının gramı 1850 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 12:07:20. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağış uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement