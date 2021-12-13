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"İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi - Son Dakika

"İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi

13.12.2021 15:37

Meteoroloji ve uzmanlar, İstanbul'a bu senenin ilk karının Çarşamba günü düşmesini bekliyordu. Ancak planlar değişti. İstanbul'a bu sene ilk karın cuma akşamı ya da cumartesi yağacağı açıklandı.

Türkiye'nin özellikle doğu kesimlerinde hava soğuklukları arttı. Doğu illerimize kar düşerken, bu sefer gözler İstanbul'a çevrildi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, karın ne zaman yağacağını merak ediyor. Uzmanlar ve meteoroloji daha önce ilk karın Çarşamba günü düşeceğini belirtirken, planlar değişti. Buna göre ilk kar yağışı için en erken tarih cuma akşamı ya da cumartesi olarak gösterildi.

ULUDAĞ VE KARTEPE'DE YARIN BAŞLAYACAK

Daha önce karın yağacağı tarihi Çarşamba olarak duyuran Prof. Dr. Orhan Şen de Cumartesi gününü işaret ederek, şunları söyledi:

" İç Anadolu Bölgesi'nin yükseklerinde Bolu, Eskişehir civarlarında kar yağışı çarşamba günü başlar. Perşembe günü de İç Anadolu ve İç Ege'de kar yağışı var. Uludağ, Kartepe, Kartalkaya'da yarın akşamdan itibaren kar yağışı başlayacak ve devam edecek.

Planlar değişti! 'İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek' denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi

"KARLA KARIŞIK YAĞMUR OLUR"

Bu sistem yavaş yavaş Doğu'ya doğru hareket edecek ve sıcaklığın düşüklüğü daha da artacak. Büyük ihtimalle cuma günü akşamı Marmara Bölgesi'ne kar yağma ihtimali var. Cuma akşamı ve cumartesi günü şehir içerisinde karla karışık yağmur olur ama İstanbul'un yüksek yerlerinde kar yağar. Sıcaklık 5-6 dereceye kadar düşecek."

MARMARA VE KUZEY EGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİSİNİ YİTİRECEK

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde, fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İki bölgede de fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek' denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi - Son Dakika
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