İstanbul'a ilk kar düştü! İç kesimlerde etkili olacak - Son Dakika

İstanbullu dört gözle ilk karın düşeceği tarihi bekliyordu. Bu bekleyiş çok sürmedi. Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde Silivri'nin bazı köylerinden kar İstanbul'a giriş yaptı.

BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE YAĞIŞ BAŞLADI

Günün ilk ışıklarında havanın da iyice soğumasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de mevsimin ilk kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde yola çıkan bazı vatandaşlar ise Beylikdüzü son durak metrobüs üst geçidinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

20 ARALIK'TAN İTİBAREN İÇ KESİMLERDE ETKİLİ OLACAK

Beylikdüzü tarafında kar yağışının başlamasının ardından başta Avcılar, Küçükçekmece ve Bahçelievler'de yaşayan vatandaşlar da kar yağışının kendi ilçelerinde ne zaman etkili olacağını merak etmeye başladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre iç kesimlerde 20 Aralık'tan sonra kar yağışı bekleniyor.