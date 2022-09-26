İSTANBUL'A İLK KEZ GELEN MARDİNLİ ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU - Son Dakika
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İSTANBUL'A İLK KEZ GELEN MARDİNLİ ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

26.09.2022 10:54

Haziran ayında Mardin'in Kızıltepe ilçesi Akçapınar köyü okulunu ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Enver isimli bir öğrencinin 'İstanbul'u görmek istiyoruz' talebine kayıtsız kalmayarak tüm öğrencileri ve öğretmenleri Tuzla'da misafir etti.

Haziran ayında Mardin'in Kızıltepe ilçesi Akçapınar köyü okulunu ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Enver isimli bir öğrencinin 'İstanbul'u görmek istiyoruz' talebine kayıtsız kalmayarak tüm öğrencileri ve öğretmenleri Tuzla'da misafir etti. İlk kez uçağa binen ve ilk kez İstanbul'u gören çocuklar İstanbul'un tarihi yerlerini gezdiler. Çocukların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı.

Mardin'in Kızıltepe İlçesi Akçapınar Köyü'nde öğretmenlik yapan Esra Boyraz, basından takip ettiği Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın iyilik çalışmalarını okuluna getirmek istemiş ve okulundaki bazı ihtiyaçların giderilmesi için Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'yı davet etmişti. Çocukların daha iyi şartlarda eğitim görebilmeleri için harekete geçen Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğiyle Haziran ayında Akçapınar İlkokulu'nun bakım ve onarımı yapılmış, bir zeka sınıfı oluşturulmuş, öğrencilere giysi, oyun ve kırtasiye setleri hediye etmişti.

Esra öğretmenin davetini kırmayarak Mardin'in Kızıltepe İlçesi Akçapınar köyü okulunu ziyaret eden ve öğrencilerle buluşan Dr. Şadi Yazıcı'ya Enver isimli bir öğrencinin İstanbul'u görmek istediğini söylemişti. Başkan Yazıcı verdiği sözü tutarak Akçapınar İlkokulu'nda okuyan öğrencileri ve öğretmenleri Tuzla'da misafir etti. İlk kez uçağa binen ve İstanbul'u ilk kez gören çocuklar Tuzla'daki Tema Park'ta doyasıya eğlendiler. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı ve İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeleri gezdiler.

'AKÇAPINAR KÖYÜ İLE TUZLA ARASINDA BİR KARDEŞLİK BAĞI OLUŞTU'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Mardin'den İstanbul'a gelen öğretmen Esra Boyraz ve öğrenciler ile Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Çocuklarla tek tek sohbet eden Başkan Yazıcı, 'Buraya gelerek bizlere şeref verdiniz. Mardin'de bizleri güler yüzle karşılaşmıştınız. Orada Enver'le satranç oynarken, Enver kulağıma 'Ben İstanbul'a gitmedim' dedi. Enver'in bu sözü üzerine sizleri ağırlama düşüncesi oldu. Şeref duyduk. Kızıltepe ile Akçapınar Köyü ile Tuzla arasında bir gönül bağı oluştu. İnşallah bundan sonra her zaman burada bir yeriniz olduğunu unutmayın? dedi.

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Mardinli çocuklar ilk kez İstanbul'u gezdi Mardinli çocuklar ilk kez İstanbul'u gezdi
Kaynak: DHA

Kızıltepe, İstanbul, Mardin, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'A İLK KEZ GELEN MARDİNLİ ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU - Son Dakika

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