Son Dakika Haberleri: İstanbul'a ıspanak gönderilen tarlada 'şeytan elması' otu çıktı
Son Dakika Güncel İstanbul'a ıspanak gönderilen tarlada 'şeytan elması' otu çıktı

İstanbul'a ıspanak gönderilen tarlada 'şeytan elması' otu çıktı

6 saat önce

BEYPAZARI Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, İstanbul ve Tekirdağ'da zehirlenmelere yol açtığı iddia edilen ıspanağın gönderildiği tarlalarda inceleme yaptı.

İstanbul'a ıspanak gönderilen tarlada 'şeytan elması' otu çıktı, System.String[]
BEYPAZARI Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, İstanbul ve Tekirdağ'da zehirlenmelere yol açtığı iddia edilen ıspanağın gönderildiği tarlalarda inceleme yaptı. Ateş, "Tarlanın son kısmında az bir yerde yerel ağızda 'pıtırak' denen 'şeytan elması' otu karışma ihtimali var; ancak başka bölgelerde sorunumuz yok" dedi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır" açıklaması üzerine, gözler Türkiye'de üretilen ıspanağın yüzde 15'inin karşılandığı Ankara'nın Bepazarı ilçesine çevrildi. Beypazarı'nda bulunan ıspanak tarlaları, 30 yıldır İstanbul, Ankara ve diğer illerin ıspanak ihtiyacını karşılıyor. Beypazarı'ndan İstanbul'a gönderilen ıspanak tarlalarında incelemelerde bulunan Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Ateş, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamanın ardından ot bulunan tarlaya gittiklerini belirterek, "Tarlanın son kısmında az bir yerde yerel ağızda 'pıtırak' denen 'şeytan elması' otu, karışma ihtimali var; ancak başka bölgelerde sorunumuz yok. Ispanak ekilen tarla 6 dekar, yabancı otların karıştığı alan yaklaşık 100 metrekaredir. Toplamda 15 ton ürün çıkar, 150-200 kilonun içine karışmış. Daha önce başımıza böyle bir şey gelmedi. Yaklaşık 50 yıldır ıspanak üretiyoruz. Yılda 40 bin ton civarında üretim yapıyoruz. Bahsedilen ot ıspanakla biraz benzer; ama toplu olduğu zaman ayırt edilebilir. Tek başına ıspanağa benziyor. Bizim burada halk arasında 'pıtırak' dediğimiz bir ot. Bizim başımıza gelen bir şey değil. Bu olaydan sonra dikkat ettik. Şu anda yoğun bir hasat dönemindeyiz. Gönül rahatlığıyla insanlarımız yiyebilir. Büyük bir ihtimalle sınıra yakın bir yerde tek tük ıspanağın içinde çıkmış, işçiler karıştırmış olabilir. Nasıl denk geldi bilmiyoruz" diye konuştu.

İlk defa ıspanaktan zehirlenme vakasını duyduklarını söyleyen ıspanak üreticisi İbrahim Coşkun da "Konu ıspanak mı, ot mu ortada bir bilgi kirliliği var. Ben ıspanaktan olduğunu düşünmüyorum. Buradan giden tonlarca ıspanak var. 44 kişi mi zehirlenecek? Ben ıspanaktan olacağını düşünmüyorum. 30 yıllık ıspanak üreticisiyim. İlk defa ıspanaktan zehirlenme duyuyorum" dedi.


- Ankara
Beypazarı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!
Halk Otobüsleri Başkan Vekili Pelen, 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförünü savundu: Kasti bir şey olsa, niye frene bassın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama: 108 kişi hastanelere başvurdu Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:32:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'a ıspanak gönderilen tarlada 'şeytan elması' otu çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]