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İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi - Son Dakika

İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi

06.10.2021 09:43

İstanbul Ataşehir merkezli 49 adreste ülkeye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi. Çok sayıda gözaltına alınan kişi Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne gönderildi.

Türkiye genelinde çeşitli suçlara yönelik operasyonlar devam ediyor. Emniyet güçleri son olarak, ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınarak Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü.

EMNİYET VE BELEDİYE İŞ BİRLİĞİ

Ataşehir ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına yönelik 49 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Ataşehir Belediyesi ekipleri katıldı. Operasyonda çok sayıda yabancı uyruklu kağıt toplayıcı gözaltına alındı.

GÖÇMEN TOPLAMA MERKEZİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER

İş makinalarının da kullanıldığı operasyonda kağıt toplanılan alanlar yıkılarak arama yapıldı. Aramalar sonucunda çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınanlar üst aramaları ve kimlik tespitinin ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan mültecilerin sınır dışı edileceği öğrenildi. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Son dakika haber! Ataşehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon
Son dakika haber! Ataşehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon
Son dakika haber! Ataşehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon
Son dakika haber! Ataşehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi

Ataşehir, Türkiye, Göçmen, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi - Son Dakika


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