İstanbul'a kademeli mesai geliyor - Son Dakika

İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında geçilmesi planlanan kademelendirilmiş mesainin detayları ortaya çıktı.

İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 60 özel sektör tarafından kullanılıyor. Geçen hafta valilik ve İBB tarafından yapılan toplantıda konunun ayrıntıları konuşuldu.

Bu toplantıda özel sektör ve kamuda mesai saatlerinin saban 07.00'de başlayıp dörde bölünmesi ve birer saat arayla mesaiye başlanması görüşü benimsendi.

Akşam da aynı şekilde sabah ilk gelenlerden başlayıp birer saat arayla paydos edilecek.

Böylece yoğunluğun en fazla olduğu anlar, dört saatlik fark arasında paylaştırılacak.

Bu tedbir sayesinde metrobüs ve otobüslerdeki yoğunluğun azaltılması ve sosyal mesafe kürarına daha uyulabilir hale gelmesi, vatandaşların da duraklarda uzun süre araç beklemesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

(İHA)