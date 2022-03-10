İstanbul'a kamyon ve tırların giriş yasağı başladı - Son Dakika
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İstanbul'a kamyon ve tırların giriş yasağı başladı

10.03.2022 07:25

İstanbul'a kamyon ve tırların giriş yasağı başladı İstanbul'da beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların İstanbul'a girişlerine izin verilmiyor.

İstanbul'a kamyon ve tırların giriş yasağı başladı

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların İstanbul'a girişlerine izin verilmiyor. İstanbul'a girişlerde kamyon ve tırlar polis ekipleri tarafından bekleme alanlarına yönlendiriliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ikinci bir duyuruya kadarKamyonve tırların İstanbul'a girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Sabah saat 04.00'ten itibaren ekipler İstanbula giriş yapan kamyon ve tırları bekleme alanlarına alarak, İstanbul'a girişlerine izin vermedi.

İstanbul'a girişine izin verilmeyen tır şoförü Ramazan Kalaycıoğlu,

Yolda kalmadık. Polis ekipleri yolların tehlikeli olduğunu söyledi. Bizde araçları çektik. Yatacağız şimdi. Yolların durumunu göre bakacağız. Eğer ekipler yolları açarsa gideceğiz. Yollara açamazlarsa gitmeye çalışacağız. Çünkü Avrupa'dan geliyoruz 20 gündür dışardayız yani. İstanbul'da girişlerin yasak olduğundan haberimiz vardı. Yetişemedik, biz geç kaldık" dedi.

Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden Tır ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyecektir."

İstanbul'a kamyon ve tırların giriş yasağı başladı
İstanbul'a kamyon ve tırların giriş yasağı başladı
İstanbul'a kamyon ve tırların giriş yasağı başladı
İstanbul'a kamyon ve tırların giriş yasağı başladı

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Ali Yerlikaya, İstanbul, Polis, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'a kamyon ve tırların giriş yasağı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'a kamyon ve tırların giriş yasağı başladı - Son Dakika
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