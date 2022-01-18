İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika

Megakent İstanbul'a kar yeniden geliyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kentin birçok noktasında kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir şekilde düştü; Daha da düşecek.

Yer yer kar yağışı etkisini gösterecek.Hatta soğuk hava iliklere kadar işleyecek. Bugün karla karışık yağan yağmur ertesi gün yerini kar yağışına bırakacak. Megakentte kar yağışının iki gün ara vermesi sonrası Cumartesi yeniden görüleceği tahmin ediliyor.

(İHA)