İstanbul'a Kar Geliyor

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Nimet Abla'dan Bilet Alanlara Kötü Haber! İşte 70 Milyon Liralık Biletin Satıldığı İlçe

Aralık Ayında Yüzde 48,33 ile En Çok Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı