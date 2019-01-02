Son Dakika Haberleri: İstanbul'a Kar Geliyor

İstanbul'a Kar Geliyor

1 saat önce

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHAİstanbul'da perşembe gecesinden itibaren kar etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, Türkiye'nin yarın Orta Akdeniz ve Ege üzerinden gelen derin bir alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden...

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA

İstanbul'da perşembe gecesinden itibaren kar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, Türkiye'nin yarın Orta Akdeniz ve Ege üzerinden gelen derin bir alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği açıkladı.

Uçar'ın verdiği bilgiye göre; yeni sistemle birlikte önümüzdeki günlerde ülkemizin güney ve batı kıyılarında kuvvetli yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları ile batı kesimlerinde başlayarak zamanla iç ve kuzey kesimlerinde fırtınanın etkili olması bekleniyor. Yarın güney ve batı kesimleri ile zamanla iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA CUMAYA DİKKAT

Yağmurla başlayacak yağışların, iç kesimlerin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısında kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'da perşembe gecesinden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. İstanbul'da aralıklarla görülecek karın hafta başına kadar iç ve yüksek kesimlerde 5-15 cm, kıyı kesimlerde ise daha az olmak üzere örtü yapması tahmin ediliyor. Rüzgarın, perşembe günü akşamdan cuma öğleye kadar kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ahmet Uçar, Ankara'nın da perşembe günü akşam ve cuma sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtti. Ankara'da cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:39 Kaynak: DHA

Akdeniz, Türkiye, Ahmet Uçar, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nimet Abla'dan Bilet Alanlara Kötü Haber! İşte 70 Milyon Liralık Biletin Satıldığı İlçe Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu

Aralık Ayında Yüzde 48,33 ile En Çok Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:57:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'a Kar Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]