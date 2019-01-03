Son Dakika Haberleri: İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'a kar geliyor

1 saat önce

Akşam saatlerinden sonra Kırklareli ile Tekirdağ, gece saatlerinden sonra ise İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

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Akşam saatlerinden sonra Kırklareli ile Tekirdağ, gece saatlerinden sonra ise İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:30 

Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Ekonomi
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