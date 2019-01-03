İstanbul'a kar geliyor
1 saat önce
Akşam saatlerinden sonra Kırklareli ile Tekirdağ, gece saatlerinden sonra ise İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Akşam saatlerinden sonra Kırklareli
ile Tekirdağ
, gece saatlerinden sonra ise İstanbul
'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:30
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