İstanbul'a kar geliyor! Çarşamba günü berenizi takmayı, eldivenlerinizi giymeyi unutmayın - Son Dakika

Meteoroloji, bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağını duyurdu.

''ÇARŞAMBADAN İTİBAREN KAR YAĞIŞI OLABİLİR''

Sağanak yağışlar yurdumuzu etkisi altına alırken, İstanbullular için kar müjdesi veren Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün İstanbul'da yağmur yok, yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.

ŞEHİR İÇİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR

Ünlü meteoroloji uzmanı Orhan Şen şöyle devam etti: "Sıcaklık 18-19 C Salı akşamından itibaren 7-8 C ye kadar düşer. Yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü yükseklerde karla karışık yağmur olabilir. Şehir içinde yok."

KEREM ÖTKEN DE TAHMİNDE BULUNDU

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise bugün İstanbul için baharın son günü olduğuna dikkat çekerek, ''Yarından itibaren yağışlar başlıyor. Hafta içi havalar soğuk olacak. Yağışlar uzun süre ve her gün devam edecek. İç kesimlerde kar bekleniyor. Örtü de oluşacak..." şeklinde konuştu.

15 günlük beklenen yağış haritası

ÖKTEN, KAR HARİTASINI PAYLAŞTI

Ökten, Türkiye'nin kar haritasını da paylaşıp şunları söyledi: "15 günlük beklenen toplam kar yağışı. Giderek artıyor. Mavi az, kırmızı orta, turuncu yoğun..."