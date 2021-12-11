Üye Girişi
İstanbul'a kar geliyor! Çarşamba günü berenizi takmayı, eldivenlerinizi giymeyi unutmayın - Son Dakika

İstanbul'a kar geliyor! Çarşamba günü berenizi takmayı, eldivenlerinizi giymeyi unutmayın

11.12.2021 14:42

Yeni yıl yaklaşırken, İstanbulluların heyecanla beklediği kar müjdesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Uzman isim, "Bugün İstanbul için baharın son günü, 7 gün yağış var. Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" diyerek İstanbul'a karın yağacağı tarihi açıkladı.

Meteoroloji, bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağını duyurdu.

''ÇARŞAMBADAN İTİBAREN KAR YAĞIŞI OLABİLİR''

Sağanak yağışlar yurdumuzu etkisi altına alırken, İstanbullular için kar müjdesi veren Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün İstanbul'da yağmur yok, yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.

ŞEHİR İÇİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR

Ünlü meteoroloji uzmanı Orhan Şen şöyle devam etti: "Sıcaklık 18-19 C Salı akşamından itibaren 7-8 C ye kadar düşer. Yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü yükseklerde karla karışık yağmur olabilir. Şehir içinde yok."

KEREM ÖTKEN DE TAHMİNDE BULUNDU

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise bugün İstanbul için baharın son günü olduğuna dikkat çekerek, ''Yarından itibaren yağışlar başlıyor. Hafta içi havalar soğuk olacak. Yağışlar uzun süre ve her gün devam edecek. İç kesimlerde kar bekleniyor. Örtü de oluşacak..." şeklinde konuştu.

Orhan Şen tarih verip müjdeledi: İstanbul'a çarşamba günü kar geliyor
15 günlük beklenen yağış haritası

ÖKTEN, KAR HARİTASINI PAYLAŞTI

Ökten, Türkiye'nin kar haritasını da paylaşıp şunları söyledi: "15 günlük beklenen toplam kar yağışı. Giderek artıyor. Mavi az, kırmızı orta, turuncu yoğun..."

İstanbul'a kar geliyor! Çarşamba günü berenizi takmayı, eldivenlerinizi giymeyi unutmayın

Meteoroloji, Orhan Şen, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'a kar geliyor! Çarşamba günü berenizi takmayı, eldivenlerinizi giymeyi unutmayın - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi
Danilo Zanna'nın eşi konuştu: Yalan bir hayat yaşamak istiyor, nafaka vermiyor, evi istiyor 14:39 Danilo Zanna'nın eşi konuştu: Yalan bir hayat yaşamak istiyor, nafaka vermiyor, evi istiyor Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 08:49 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi 08:47 Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok 22:09 Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok

Son Dakika Haberleri
14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi
14:42 İstanbul'a kar geliyor! Çarşamba günü berenizi takmayı, eldivenlerinizi giymeyi unutmayın
14:41 2022'de açılması beklenen İstanbul Finans Merkezi kiracılarını bekliyor
14:38 Danilo Zanna'nın eşi konuştu: Yalan bir hayat yaşamak istiyor, nafaka vermiyor, evi istiyor
14:18 Belediye çalışanından kedi kurtarma operasyonu! İnsanlık dersi verdi
14:17 AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen suikastla ilgili 26 kişi gözaltında
14:00 Manchester United'ın yıldızı Alex Telles: Galatasaray'ı hala kalbimde taşıyorum
13:44 Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi
13:25 Gram, çeyrek, tam altın kaç lira oldu? İşte son rakamlar
13:21 Eski Survivor yarışmacıları aşka düştü! Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken sarmaş dolaş
Meğer estetik harikasıymış! Alişan'ın eşi Buse Varol'un yıllar önceki görüntüleri herkesi şaşırttı Meğer estetik harikasıymış! Alişan'ın eşi Buse Varol'un yıllar önceki görüntüleri herkesi şaşırttı         
14:46
2022'de açılması beklenen İstanbul Finans Merkezi kiracılarını bekliyor 2022'de açılması beklenen İstanbul Finans Merkezi kiracılarını bekliyor         
14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Demokrasi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Demokrasi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüştü         
12:28
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi         
08:50
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu         
22:59
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 14:49:26. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'a kar geliyor! Çarşamba günü berenizi takmayı, eldivenlerinizi giymeyi unutmayın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement