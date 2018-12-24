Son Dakika Haberleri: İstanbul'a kar uyarısı

İstanbul'a kar uyarısı

1 saat önce

İstanbul'da yarın sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul'da yarın sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:33 

Sabah, İstanbul, Ekonomi
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