İstanbul'a kar uyarısı
1 saat önce
İstanbul'da yarın sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
'da yarın sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:33
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AKOM'dan İstanbul'a Kar Yağışı Uyarısı