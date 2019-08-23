"İstanbul'a kayyum atanırsa tepkiniz ne olur?" İstanbullular cevapladı

Yerel seçim üzerinden yaklaşık dört ay geçtikten sonra Diyarbakır , Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerinin başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerlerine kayyum atandı.

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HDP'liler tarafından oğlunun kaçırıldığını iddia eden anne isyan etti: Oğlum gelene kadar buradan ayrılmam