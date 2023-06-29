İstanbul'a Kurban Bayramı tatilinde sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'a Kurban Bayramı tatilinde sağanak yağış uyarısı

29.06.2023 08:49

Meteoroloji, Bartın, Düzce, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak için sarı kodlu uyarı yayınladı. İstanbul Valiliği ise Kurban Bayramı'nın ikinci günü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Yetkililer, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle sessizliğe bürünen İstanbul'a sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji; Bartın, Düzce, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak için sarı kodlu uyarı yayınladı.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı'nın ikinci günü (yarın) sağanak yağışın etkili olacağını belirtti. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteorolojik verilere göre; 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır."

8 İL İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "sarı" kod uyarısında bulundu. İstanbul'un da aralarında olduğu 8 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 ilde "sarı" kod yayınlayarak gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Bu iller şöyle sıralandı: Bartın, Düzce, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak.

Meteoroloji'den 8 kente kuvvetli yağış uyarısı

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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SON DAKİKA: İstanbul'a Kurban Bayramı tatilinde sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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