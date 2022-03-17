İSTANBUL'A KUVVETLİ KAR UYARISI - Son Dakika
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İSTANBUL'A KUVVETLİ KAR UYARISI

17.03.2022 12:15
İSTANBUL'A KUVVETLİ KAR UYARISI

METEOROLOJİ, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


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Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'A KUVVETLİ KAR UYARISI - Son Dakika


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