İstanbul'a kuvvetli lodos uyarısı - Son Dakika

İstanbul'a kuvvetli lodos uyarısı

İstanbul'da pazartesi kuvvetli lodos bekleniyor.

İstanbul'da pazartesi kuvvetli lodos bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM uyarıda bulundu Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "sarı" koduyla uyarıda bulurken "Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden ise rüzgarın Pazartesi gününden itibaren kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı. Aynı zamanda il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedildi.



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