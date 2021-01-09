İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan Trump'tan sert sözler: Bizi susturamayacaksınız

İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım

Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım