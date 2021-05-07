Vali Yerlikaya İstanbul'a Mart ayında gelen turist sayısını açıkladı - Son Dakika

Vali Yerlikaya İstanbul'a Mart ayında gelen turist sayısını açıkladı

Yerlikaya: "Geçen yılın Mart ayına göre turist sayısı yüzde 45.85 arttı"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a 2021 yılı Mart ayında gelen yabancı turist sayısının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45.85 artarak 545 bin 608'e ulaştığını bildirdi.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan İstanbul'a 2021 yılı Mart ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45.85 artarak 545 bin 608'e ulaştığını ve turizmde özlediğimiz o güzel günlere döneceğimizi bildirdi