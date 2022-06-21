İstanbul'un turist sayısında yüzde 264'lük artış - Son Dakika
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İstanbul'un turist sayısında yüzde 264'lük artış

21.06.2022 16:35
İstanbul'un turist sayısında yüzde 264'lük artış

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, mayıs ayında İstanbul'a gelen yabancı turist sayısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 264,6 artarak, 1 milyon 402 bin 366 olduğunu açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, mayıs ayında İstanbul'a gelen yabancı turist sayısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 264,6 artarak, 1 milyon 402 bin 366 olduğunu açıkladı.

İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı her geçen gün artıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce açıklanan 'İstanbul Turizm İstatistikleri 2022 yılı Mayıs Raporu'na göre deniz ve havayoluyla şehrimize giriş yapan yabancı turist sayısı 1 milyon 402 bin 366 kişiye ulaştı. Rapora göre, İstanbul'a giriş yapan yabancı ziyaretçilerin en yüksek olduğu ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, İran, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere oldu. Vali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; "Dünyanın en eşsiz şehri İstanbul'umuza mayıs ayında 1 milyon 402 bin 366 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 264.6 İlk 5 sırada Almanya, İran, Rusya, ABD ve İngiltere yer alıyor" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un turist sayısında yüzde 264'lük artış - Son Dakika

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