İstanbul'a 'old city' modeli
1 saat önce
Yıldırım, "Yurt dışındaki şehirlerin neredeyse hepsinde 'old city' var. Bizde yok. Fatih ise eski İstanbul gibi. Bizim düşüncemiz ise Sur içinin tematik bir yer haline getirilmesi. Araçların girmediği, gürültünün olmadığı, insanların sokakta rahatça dolaşabileceği bir yer olsun istiyoruz.
Yıldırım, "Yurt dışındaki şehirlerin neredeyse hepsinde 'old city' var. Bizde yok. Fatih
ise eski İstanbul
gibi. Bizim düşüncemiz ise Sur
içinin tematik bir yer haline getirilmesi. Araçların girmediği, gürültünün olmadığı, insanların sokakta rahatça dolaşabileceği bir yer olsun istiyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:10
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