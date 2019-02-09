Son Dakika Haberleri: İstanbul'a 'old city' modeli

İstanbul'a 'old city' modeli

1 saat önce

Yıldırım, "Yurt dışındaki şehirlerin neredeyse hepsinde 'old city' var. Bizde yok. Fatih ise eski İstanbul gibi. Bizim düşüncemiz ise Sur içinin tematik bir yer haline getirilmesi. Araçların girmediği, gürültünün olmadığı, insanların sokakta rahatça dolaşabileceği bir yer olsun istiyoruz.

İstanbul'a 'old city' modeli, System.String[]
Yıldırım, "Yurt dışındaki şehirlerin neredeyse hepsinde 'old city' var. Bizde yok. Fatih ise eski İstanbul gibi. Bizim düşüncemiz ise Sur içinin tematik bir yer haline getirilmesi. Araçların girmediği, gürültünün olmadığı, insanların sokakta rahatça dolaşabileceği bir yer olsun istiyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:10 

Ekonomi
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