İstanbul'a

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) verilerine göre, yağışlı havanın yerini önümüzdeki günlerde "pastırma yazı" alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul ve Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Cumartesi günü hava bulutlu, gece 11, gündüz 17 derece seviyesinde olacak. Soğuk ve yağışlı hava, pazar günü rüzgarın lodosa dönmesiyle ısınacak. Pazar günü çoğunlukla güneşli bir gökyüzü bekleniyor.

Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının gece 16, gündüz ise 24 derece seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Halk arasında "pastırma yazı" olarak alınan kasımda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.

Ortalama 34 kilogram yağış kaydedildi

Öte yandan İstanbul'da dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle şehrin bazı noktalarında su baskınları oldu.

İBB'den yapılan açıklamada İstanbul İtfaiyesi de gece boyunca 13 ayrı binadan gelen su basması ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Gece boyunca özellikle Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçelerimizde ve Boğaz çevresinde etkili olan sağanak neticesinde en fazla Kilyos ve Anadolu Fenerinde 80-85 kilogram civarında yağış kaydedildi. İstanbul genelinde ortalama 34 kilogram yağış kaydedildi.

Yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden aralıklı sağanak geçişlerinin öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve şehri terk etmesi bekleniyor.

Sağanak ile birlikte rüzgarın kuzeyden aralıklarla fırtına şeklinde saatte 40-60 kilometre esmeye devam edeceği, sıcaklıkların 14 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü ise hava az bulutlu, gece 11, gündüz 16 derece seviyesinde olacak. Soğuk ve yağışlı hava pazar günü rüzgarın lodosa dönmesiyle ısınacak. Pazar günü çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, sıcaklıkların kademe kademe artarak 20 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor.