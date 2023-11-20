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Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar geliyor - Son Dakika

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar geliyor

Şiddetli yağış ve fırtınanın hafta sonu esir aldığı İstanbul'un yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışı görüldü. Hafta içi megakentte sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği kaydedilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahmin raporuna göre İstanbul'a pazar günü kar yağacak.

20.11.2023 20:10  - Güncelleme: 20:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahmin raporuna göre pazar günü İstanbul'da kar yağışı görülecek.

İstanbul'da hafta sonu aniden düşen sıcaklık ve şiddetli fırtınanın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kısa süre sonra kar yağışı yerine sağanak yağışa bıraktı.

İstanbul'a pazar günü kar geliyor

2016'DAN BU YANA KASIM AYINDA GÖRÜLEN İLK KAR YAĞIŞI

Hafta sonu etkili olan kar yağışı 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti. Kar yağışının ardından İstanbul'da sıcaklıklar yeniden mevsim normallerine dönmeye başladı.

İstanbul'a pazar günü kar geliyor

MEGEKENTTE PAZAR GÜNÜ KAR BEKLENİYOR

Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) İstanbulluları heyecanlandıran bir haber geldi. Meteoroloji'nin yayımladığı son tahmin raporuna göre İstanbul'da pazar günü kar yağışı görülecek. Pazar gününe kadar ise megakentte yağış etkili olacak.

İstanbul'a pazar günü kar geliyor

HAFTA SONU YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul Çatalca'da dün saat 06.00 sıralarında etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarındaki yeşil alan beyaz örtüyle kaplandı. Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü.

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SON DAKİKA: Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar geliyor - Son Dakika
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