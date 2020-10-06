İstanbul'a Rusya ve Balkan ülkelerinden daha fazla turist geliyor

İSTANBUL - İstanbul tarihi dokusuyla turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği şehir olarak dikkat çekiyor. Turistler daha çok tarihi mekanları ziyaret ediyor. Ziyaret edilen yerlerden olan tarihi Kapalıçarşı'ya daha çok Rusya ve Makedonya gibi Balkan ülkelerinden turistlerin geldiği görülüyor. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Özboyacı, Romanya, Makedonya ve Rusya gibi ülkelerden yoğun ziyaretçi aldıklarını dile getirdi.

İstanbul tarihi dokusuyla turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği şehir olarak dikkat çekiyor. Tarihi yapılarının çokluğu da turistlerin ilgisini çekerken, bunlardan bir tanesi de tarihi Kapalıçarşı oluyor. Kapalıçarşı'ya gelen ziyaretçiler hem tarihi görmek hem de alışveriş yapmak amacıyla ziyaretçilerin uğradığı mekanlardan biri olarak göze çarpıyor. Çarşıya daha çok Rusya ve Balkan ülkelerinden turistlerin geldiği görülüyor. Romanya, Makedonya ve Rusya gibi ülkelerden yoğun ziyaretçi aldıklarını dile getiren Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Özboyacı, "Romanya ve Rusya'dan gelen turistler alışverişi seviyor. Bizim buradaki kültürel objelerimizi, takılarımızı ve altınlarımıza çok fazla meraklılar" dedi.

"Makedonya, Rusya ve Romanya'dan çok sayıda turist geliyor"

Özboyacı, çeşitli Arap ülkelerinden de ziyaretçilerin geldiğine işaret ederek, "Ağırlıklı olarak Makedonya, Rusya ve Romanya'dan çok sayıda turist geliyor diyebiliriz. Turistlerin daha yoğunluklu olarak alışveriş yaptıklarını görüyoruz. Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı ve Kapalıçarşı gibi yapılar bizim milli değerlerimiz. Turistler buralara gelip kültürel varlıklarımızı görmek istiyorlar. Kapalıçarşı'da kesinlikle maskesiz kimseyi içeriye almıyoruz. Belirli noktalarda dezenfektanlarımız mevcut. Sabah ve akşamları çarşı dezenfekte ediliyor. Esnaflarımız ise sınırlı sayıda ziyaretçiyi dükkanlarına alıyorlar. Kapalıçarşı tarihi yapısından dolayı çok sayıda penceresi bulunuyor. Bu pencereler sayesinde doğal bir hava akışı gerçekleşiyor" diye konuştu.

Kapalıçarşı esnafı Onur Altın ise, Rusya başta olmak üzere Balkan ülkelerinden yoğun bir talep olduğunu belirterek, "Ülkemize Arap ülkelerinden çok fazla turist geliyor. İran ve Irak gibi ülkelerden turistlerde geliyor. Avrupa Birliği üyeleri şuanda ülkemize gelemiyor. Bu da gözleri daha çok doğu Balkan ülkelerine, Rusya'ya ve Arap ülkelerine çevirmiş durumda" ifadelerini kullandı.