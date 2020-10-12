İSTANBUL'A RÜZGAR VE YAĞMUR UYARISI - Son Dakika

İSTANBUL'a yarın fırtına ve yağmur uyarısı yapıldı.

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamada, " İstanbul'da halihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (12: 00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15: 00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" denildi.