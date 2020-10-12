İstanbul'a rüzgar ve yağmur uyarısı - Son Dakika

İstanbul'a rüzgar ve yağmur uyarısı
12.10.2020 17:04
İSTANBUL'a yarın fırtına ve yağmur uyarısı yapıldı.
İSTANBUL'a yarın fırtına ve yağmur uyarısı yapıldı.
İBB AKOM tarafından yapılan açıklamada, " İstanbul'da halihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (12: 00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15: 00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" denildi.
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