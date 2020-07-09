İstanbul A.Ş. ait otobüsten düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika

İstanbul A.Ş. ait otobüsten düşen kadın ağır yaralandı

İstanbul A.Ş. ait otobüsten düşen kadın ağır yaralandı Ümraniye'de 36 yaşındaki Sudiye A., iddiaya göre kapısı açık seyreden İstanbul A.Ş. ait otobüsten düşerek yola fırladı.

İstanbul A.Ş. ait otobüsten düşen kadın ağır yaralandı

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İSTANBUL - Ümraniye'de 36 yaşındaki Sudiye A., iddiaya göre kapısı açık seyreden İstanbul A.Ş. ait otobüsten düşerek yola fırladı. Ağır yaralanan kadın yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre İstanbul A.Ş. otobüs şoförü hava sıcaklığından dolayı klima çalıştırmadığı için otobüsün ön kapısı açık halde seyir etti. Durağı kaçıran Sudiye A. ayağa kalkarak ön kapıya yöneldi. Sudiye A. seyir eden otobüsün açık kapısından fırlayarak yola düştü. Talihsiz kadın kazada ağır yaralanırken ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudiye A. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesine oradan da Pendik eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Sudiye A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şoför serbest bırakıldı

Olayın ardından otobüsünü durduran şoför A.Ç. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şoför A.Ç. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Kapıları açık seyir eden otobüs şoförü, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle yaralama' suçundan Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümraniye, İstanbul, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul A.Ş. ait otobüsten düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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