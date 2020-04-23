İstanbul'a sağlık ekipmanlarını almak için İngiliz askeri uçağı geldi - Son Dakika

İstanbul'a sağlık ekipmanlarını almak için İngiliz askeri uçağı geldi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a bir İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Boeing C-17A tipi askeri kargo uçağı geldi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a bir İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Boeing C-17A tipi askeri kargo uçağı geldi. İstanbul Havalimanı'nda park pozisyonuna alınan uçağa, ekipmanların yüklenmesine başlandı. Limanda tulum, maske gibi 15 tonluk sağlık malzemesi yüklenen uçak, 18.30'da havalanacak. Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'ye de daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait "Airbus A400M" tipi askeri kargo uçağıyla da İngiltere'ye yardım malzemesi götürülmüştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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