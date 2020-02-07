İstanbul'a 'sarı' uyarı - Son Dakika
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İstanbul'a 'sarı' uyarı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde 'sarı' uyarı vererek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

İstanbul'a 'sarı' uyarı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde 'sarı' uyarı vererek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı: " Buzlanma ve don olaylarının sebep olacağı başta ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."

(İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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