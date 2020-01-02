İstanbul'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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İstanbul'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın (25) acı haberi İstanbul'daki baba ocağına ulaştı.

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PENÇE-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın (25) acı haberi İstanbul'daki baba ocağına ulaştı.

Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı semtindeki baba evine acı haber sağlık ekibi eşliğinde yetkililer tarafından bildirildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, yakınları ve komşuları taziyeye geldi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Işık'ın nerede toprağa verileceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.


İstanbul, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
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