İstanbul'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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İstanbul'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

İstanbul'a şehit ateşi düştü (2)ŞEHİDİN KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTIHaber-Kamera Şahin BOZKURT İSTANBUL,(DHA) - IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde süren PENÇE-3 Harekatı sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın (25)...

İstanbul'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI

Haber-Kamera Şahin BOZKURT İSTANBUL,(DHA) - IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde süren PENÇE-3 Harekatı sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın (25) acı haberi, İstanbul Küçükçekmece'de oturan baba ocağına ulaştı. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin yakınları ve komşuları, acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Pençe-3 Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın şehadet haberi, Halkalı semtindeki baba evine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin yakınları ve komşuları da taziye için geldikleri adreste acılı aileyi yalnız bırakmadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı şehit evinin önünde hazır bekletildi.

TOKAT'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Işık için bugün saat 14.00'te İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verilmek için memleketi Tokat'a gönderilecek.

ABİSİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞ

Şehit Işık'ın yaklaşık 3 hafta önce ağabeyinin evlendiği ve düğün için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

İstanbul'a şehit ateşi düştü

İstanbul, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:24 Kaynak: DHA
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