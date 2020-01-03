İstanbul'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

İstanbul'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

Irak'ın Kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın haberi İstanbul'daki evine ulaştı.

İstanbul'a şehit ateşi düştü, System.String[]

Irak'ın Kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın haberi İstanbul'daki evine ulaştı. 25 yaşında olduğu öğrenilen Şehit Berkay Işık'ın 5 gün önce abisinin düğününe gelip tekrar görevine döndüğü öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Irak'ın Kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe - 3 Harekatı kapsamında yapılan operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi Halkalı'daki baba evine acı haber ulaştı.

Acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şehidin yakınları ve komşuları baş sağlığı için ailenin yanına geldi. Şehidin baba evine ise Türk bayrağı asıldı. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Şehit Berkay Işık için bugün saat 14.00'te İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı gerçekleştirilecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'ın Almus İlçesi Cihet Köyüne gönderilecek.

Şehit Berkay Işık'ın 5 gün önce abisinin düğünü için İstanbul'a geldiği düğünden sonrada tekrar görev yerine gittiği öğrenildi. Oğlunun acı haberini alan annesi ise sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.

(İHA)

Berkay Şahin, İstanbul, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı
Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti Haşdi Şabi: ABD'ye istihbarat bilgilerini, Iraklı taraflar sızdırmış olabilir Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak

Son Dakika Haberleri
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi ve babasının mezarlarını ziyaret etti - Son Dakika
15:07 DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika
15:06 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin... - Son Dakika
15:06 Osmaniye'nin Düziçi ilçesine giren ticari araçlardan işgaliye ücreti alınıyor - Son Dakika
15:01 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika
14:13 İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Son Dakika
12:00 Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 15:09:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]