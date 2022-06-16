İstanbul'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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İstanbul'a şehit ateşi düştü

16.06.2022 13:52
İstanbul'a şehit ateşi düştü

Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in Pendik'teki baba ocağına ateş düştü.

PENÇE -Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in Pendik'teki baba ocağına ateş düştü.

PENÇE -Kilit operasyonunda terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, yaralandı.  Kemik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in şehit haberini Pendik'te yaşayan ailesine sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan aile, yasa boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa, Türk bayrakları asıldı. Belediye görevlilerince kurulan çadırda şehidin yakınları, taziye ziyaretinde bulundu. Taziye çadırında, şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.Komşu Ali Aktaş, "Ciğerimiz yanıyor. Benim oğlum da Hakkari'de asker. 20 yaşında daha. Bu sabah haber verdiler. Annesi, babası şu an hastanede. Ciğerimizi yakanların Allah ciğerini yaksın" dedi. Akrabası Veysel Tiryaki, "3 yıldır uzman çavuş olarak askerdi.  Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşüyor. Bekardı kendisi. Cenazesi 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınıp, Kavakpınar Koca mezarlığında defnedilecek" diye konuştu.


İstanbul'a şehit ateşi düştü
İstanbul'a şehit ateşi düştü
İstanbul'a şehit ateşi düştü
İstanbul'a şehit ateşi düştü
İstanbul'a şehit ateşi düştü
İstanbul'a şehit ateşi düştü
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Tokat'a şehit ateşi düştü Tokat'a şehit ateşi düştü Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

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