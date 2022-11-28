Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Tedavi gören askerimiz şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Tedavi gören askerimiz şehit oldu

28.11.2022 22:38

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki çatışmada ağır yaralanan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit şehit düştü.

Hakkari Yüksekova'da görev yapan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, PKK'ya yönelik devam eden Pençe Kılıç Operasyonu'nu bölgesinde girdiği çatışmada ağır yaralanmıştı.

EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Halil İbrahim Yiğit'in şehit olduğu öğrenildi. Şehidin Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki evi Türk Bayrakları ile donatıldı. Şehit haberini alan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu taziye için şehidin evine geldi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DEFNEDİLECEK

25 yaşındaki şehidin nişanlı olduğu ve Temmuz ayında düğününün olacağı da öğrenildi. Şehidin naaşı Çarşamba günü düzenlenecek törenle Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Kaynak: İHA
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İbrahim Yiğit, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Tedavi gören askerimiz şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Tedavi gören askerimiz şehit oldu - Son Dakika
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