İstanbul'a sel getiren sağanak yağış devam edecek mi? Meteorolojik kaynaklardan merak edilen soruya yanıt

İstanbul'un kuzey bölgesinde akşam saatlerinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de etkili oldu. Birçok ev ve iş yerlerini su basarken Başakşehir ve Küçükçekmece'de 2 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Yaşanan sel felaketi sonrasında herkesin aklına yağışların bugün de devam edip etmeyeceği sorusu gelirken, yanıt NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan geldi. Çalışkan, Arnavutköy ve Başakşehir tarafında sağanak yağışların bugün de etkili olacağını kaydetti.

SON RAPORLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME GELDİ

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, son hava tahmini raporlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Sıcaklıkların hala yüksek olduğunu ve bu durumda da aşırı yağmurlarla karşı karşıya kalacağımızı ifade eden Çalışkan, şiddetli yağışların sayısının arttığını dile getirdi.

"128 KİLOGRAM YAĞIŞ"

"Maalesef ki ülkemizin alt yapısı ve binaların plan şekli bu yağışlara çok uygun değil. Bu yağışları kaldıramıyor." diye konuşan Çalışkan, "Arnavutköy'de akşam saatlerinde başlayan yağış yaklaşık bir saatte metrekareye 128 kilogram yağış düştü. Bu çok iyi bir yağış. Su baskınlarına ve sele neden oldu. Sorun kısa sürede çok şiddetli yağıyor olması" dedi.

"NEMLİ HAVA HALA DEVAM EDİYOR"

Dün akşamki şiddetli sağanağın sele neden olmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çalışkan, "Nemli hava devam ediyor. Bu kadar şiddetli yağışın olmasının sebebi; Ege Denizi üzerinden sıcak lodosla gelen nemli hava, Karadeniz üzerinden kuvvetli rüzgar ile gelen serin hava ile çarpıştı. Lodos ve poyraz kavgası şiddetli yağışa neden oluyor" ifadelerini kullandı.

MARMARA BÖLGESİNDE YAĞIŞ UYARISI

Bugünkü hava durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Çalışkan, "Bu sabah saatlerinde yine Avrupa Yakası'nda Arnavutköy ve Başakşehir tarafında sağanak geçişi olacak. Etkisi bu kadar büyük olmayabilir. Tedbirli olmakta fayda var. Marmaralılar bugün için de dikkatli olsunlar" dedi. Çalışkan, eylül ayındaki yüksek sıcaklıkların devam ettiği sürece yağışların etkisini arttıcağının altını çizdi ve "Biz herhangi bir kent için yağış uyarısı vermişsek mutlaka tedbirli olsunlar. Hava soğuduktan sonraki yağışlar daha ortalama haline inecektir. Şu anki yağışlarımız hep tehlikeli yağışlar" açıklamasında bulundu.

YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve zamanla doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Giresun çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun çevreleri ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

VAN °C, 30°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık