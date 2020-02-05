İstanbul'a şiddetli yağmur uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'a şiddetli yağmur uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini açıklayarak, vatandaşları su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

İstanbul'a şiddetli yağmur uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini açıklayarak, vatandaşları su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
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