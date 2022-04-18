İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü - Son Dakika
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İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

18.04.2022 21:12
İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

Kırklareli'nde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taşması sonucu limandaki balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü.

Kırklareli'nde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taşması sonucu limandaki balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere Barajı taştı. Kısa sürede tarım arazileri ve Kıyıköy Deresi'ne ulaşan taşkın suları, ardından yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki limana ulaştı. Limandaki balıkçı barınakları sular altında kalırken, bazı tekneler de yan yattı. Balıkçı barınaklarına ulaşımın sağlandığı yol ise kapandı.

Erdinç Abay, teknesini kurtarmak için ipleri zorla kestiğini belirterek, "Teknem kıyıda bağlıydı. Teknemi taşkın sularından kurtarmak için ipleri kestim. Şu an azaldı su. Çok yoğun sel vardı. Tekne sahipleri dozerle geldi yoldan. Teknelerin motoruna su girdi ve çoğu teknenin içi su doldu" dedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede çalışma başlattı.

(Hüseyin Çanlı/İHA)

İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü
İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü
İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü
İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü
İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü
İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü
İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü
İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü
İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Son dakika: Geçen sene kuruma noktasına gelen Kazandere barajı yüzde yüz doldu Son dakika: Geçen sene kuruma noktasına gelen Kazandere barajı yüzde yüz doldu

Kazandere Barajı, Kırklareli, İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'a su sağlayan baraj taştı, balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü - Son Dakika
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