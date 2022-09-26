İstanbul barajlarındaki su seviyesi düştü! Doluluk oranı yüzde 49,85'e düştü - Son Dakika
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İstanbul barajlarındaki su seviyesi düştü! Doluluk oranı yüzde 49,85'e düştü

26.09.2022 12:00

İstanbul'da bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle geriledi. Megakent'e su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,85'e düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 32,28, Büyükçekmece'de yüzde 56,58, Darlık'ta yüzde 52,71, Elmalı'da yüzde 51,67, Istrancalar'da yüzde 29,02, Kazandere'de yüzde 43,52, Ömerli'de yüzde 51,81, Pabuçdere'de yüzde 29,14, Sazlıdere'de yüzde 48,75, Terkos'ta ise yüzde 52,05 olarak kaydedildi.

BARAJLARA METREKARE BAŞINA 639,42 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Söz konusu verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 639,42 kilogram olarak ölçüldü. Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 433 milyon metreküp seviyesinde ölçüldü.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 3 MİLYON 241 BİN METREKÜP

İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 3 milyon 241 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan şu ana kadar alınan su miktarı 232,2 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen toplam su miktarı 811,52 milyon metreküp olarak belirlendi.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre 26 Eylül günü baraj doluluk oranları; 2012'de yüzde 53,52, 2013'te yüzde 51,4, 2014'te yüzde 17,99, 2015'te yüzde 62,4, 2016'da yüzde 46,07, 2017'de yüzde 54,72, 2018'de yüzde 55,65, 2019'da yüzde 50,57, 2020'de yüzde 38,6, 2021'de ise 52,06 olarak kayda geçti.

YORUMLAR (1)
  • Mustafa Kapakli: Koskoca yaz geçirdik. Kullanım oldu buharlaşma oldu gayet normal amaç ne şimdi bu haberdeki??? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: AA

Büyükçekmece, İstanbul, İSKİ, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul barajlarındaki su seviyesi düştü! Doluluk oranı yüzde 49,85'e düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul barajlarındaki su seviyesi düştü! Doluluk oranı yüzde 49,85'e düştü - Son Dakika
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