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İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyelerinde
6 saat önce
Beklenen bahar yağmurlarını alamayan İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 65,13 ile son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine indi.
Beklenen bahar yağmurlarını alamayan İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 65,13 ile son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine indi. Koronavirüs salgınıyla birlikte insanların evlerinde daha fazla vakit geçirmesi, hane halkının su tüketimini de artırdı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:51
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