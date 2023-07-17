İstanbul'a su sağlayan Kırklareli'ndeki barajlarda endişelendiren manzara - Son Dakika
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İstanbul'a su sağlayan Kırklareli'ndeki barajlarda endişelendiren manzara

17.07.2023 14:51

Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Pabuçdere ve Kazandere Barajları, hava yağışlarının azlığı ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kuruma noktasına geldi. Su seviyesi yüzde 10'un altına gerileyen barajlarda, vatandaşlar su kaynaklarının azalmasından endişe duyuyor.

Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan iki baraj kuruma noktasına geldi. Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde bulunan Pabuçdere ve Kazandere Barajları, hava yağışlarının azlığı ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı kuruma noktasına geldi.

ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istırancalar, Ömerli, Sazlıdere, Tekos, Pabuçdere ve Kazandere Barajları arasında en düşük su seviyesine sahip iki baraj Pabuçdere ve Kazandere oldu.

Kötü günler yakın! İstanbul'a su sağlayan iki baraj için alarm zilleri çalıyor

SU SEVİYESİ YÜZDE 10'LARIN ALTINA GERİLEDİ

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, yağışların az olmasından ve küresel ısınma sebebiyle artan hava sıcaklıkları sebebiyle Pabuçdere Terfi Merkezi ve Kazandere Terfi Merkezinde su seviyesi yüzde 10'ların altına geriledi. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 4,72 olarak ölçülürken, Kazandere Barajı'nda ise bu oran yüzde 6,87 oldu.

Kötü günler yakın! İstanbul'a su sağlayan iki baraj için alarm zilleri çalıyor

"GİT GİDE SU ÇEKİLİYOR"

Su seviyesinin sürekli olarak ciddi bir şekilde azaldığını belirten Kıyıköy beldesi sakinlerinden Elif Taş, "Şu an Pabuçdere Barajı'ndayız. Su seviyesi daha öncelerden çok yukarlarda olmasına rağmen artan sıcaklıklardan dolayı su çekilmiş durumda. Bu sebeple buradan vatandaşlara giden içme sularında da hafif toprağımsı bir renk değişimi olduğu gözlemleniyor. Bu durum nasıl çözülür bilemiyoruz. Yetkililerin bir çözüm bulması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta, bu hafta ve sonrasında da hava sıcaklığının artacağını söyleniyor. Bu durumda su seviyesinde daha da etkili olacak. Bu barajda daha öncelerden su seviyesi çok yüksekti ama git gide su çekiliyor. İnşallah bundan sonra yağışlarımız olur ve su oranı biraz olsun yükselmeye başlar" diye konuştu.

İşte İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı;

Kötü günler yakın! İstanbul'a su sağlayan iki baraj için alarm zilleri çalıyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel İstanbul'a su sağlayan Kırklareli'ndeki barajlarda endişelendiren manzara - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'a su sağlayan Kırklareli'ndeki barajlarda endişelendiren manzara - Son Dakika
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