İstanbul'a şubatta gelen turist sayısı 2021'in aynı ayına göre yüzde 173 arttı - Son Dakika
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İstanbul'a şubatta gelen turist sayısı 2021'in aynı ayına göre yüzde 173 arttı

31.03.2022 11:03
İstanbul'a şubatta gelen turist sayısı 2021'in aynı ayına göre yüzde 173 arttı

İstanbul'a şubatta gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 173 arttı.

İstanbul'a şubatta gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 173 arttı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın 2 ayında 1 milyon 748 bin 60 oldu.

İstanbul'a bu şubatta 956 bin 482, geçen senenin aynı ayında 350 bin 913 turist geldi. Buna göre şubatta turist sayısı, 2021'in aynı ayına göre yüzde 173 arttı.

Şubatta 953 bin 204 kişinin hava yoluyla geldiği kenti, deniz yoluyla ziyaret edenlerin sayısı 3 bin 278 oldu. Kente hava yoluyla ulaşanların sayısı geçen seneye göre yüzde 174, deniz yoluyla gelenlerin sayısı ise yüzde 35 arttı.

Şubatta Atatürk Havalimanı'ndan 954, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 328 bin 501, İstanbul Havalimanı'ndan 623 bin 749 kişi İstanbul'a giriş yaptı. Tuzla Limanı'ndan 1553, Zeytinburnu Limanı'ndan 1210, Ambarlı Limanı'ndan 151, Haydarpaşa Limanı'ndan 304, Marmara Limanı'ndan 3, Pendik Limanı'ndan 57 yabancı ziyaretçi kente geldi.

Hava yoluyla gelen yabancıların yüzde 65,44'ü İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 34,46'sı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Şubatta turist sayısında Rusya ilk sırada

İstanbul'a gelen yabancılar arasında ocakta olduğu gibi şubatta da Ruslar 80 bin 628 kişiyle ilk sırada yer aldı.

Rusya'yı sırasıyla 74 bin 56 kişiyle Almanya, 68 bin 940 ile İran, 43 bin 560 ile Fransa, 39 bin ile Kuveyt, 38 bin 169 ile İngiltere, 30 bin 614 ile İsrail, 28 bin 70 ile İsrail, 26 bin 985 ile Irak, 26 bin 698 ile Ukrayna takip etti.

İstanbul'a gelen toplam ziyaretçinin yüzde 8,43'ünü Ruslar, yüzde 7,74'ünü Almanlar, yüzde 7,21'ini İranlılar, yüzde 4,55'ini Fransızlar, yüzde 4,08'ini Kuveytliler ve yüzde 3,99'unu İngilizler oluşturdu.

Şubatta 194 ülkeden turist gelirken, Kuzey Kore, Vatikan, Bhutan, Doğu Timor'dan birer kişi şehri ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'a şubatta gelen turist sayısı 2021'in aynı ayına göre yüzde 173 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'a şubatta gelen turist sayısı 2021'in aynı ayına göre yüzde 173 arttı - Son Dakika
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