"Tam kapanma"nın son gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın son günü İstanbul'da sakin geçiyor.

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan uygulama, yarın saat 05.00'te sona erecek.

D-100 karayolu ve TEM otoyolunda sakinlik gözlenirken, polis ekipleri oluşturulan denetim noktalarında kontrollerine devam ediyor.

Tam kapanmadan muaf olan işletmeler faaliyetlerini sürdürürken, vatandaşlar da evlerine yakın bakkal ve fırınlardan alışveriş yapıyor.

Tarihi Yarımada'da gelen turistlerin pasaport ve izin belgeleri kontrol ediliyor.

Eminönü, Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve Emirgan sahil şeridinde turistler yürüyüş yapıyor, bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını gezdiriyor.

Taksim Meydanı sessizliğini korurken, İstiklal Caddesi'ni de turistler oluşturulan kontrol noktasından geçerek gezebiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasında saat 13.15'te trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.